Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 6 августа 2020 года: меры поддержки среднего и малого бизнеса продлили до 15 августа

Заполярному бизнесу продолжат помогать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 6 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 10895 заболевших COVID-19, 7207 человека выздоровели и 86 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 5707 человек. Только 94 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2301.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 8594 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 126 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 909), Мончегорске (+1, всего 454), Кольском районе (+1, всего 390), Печенгском районе (+10, всего 338), Апатитах (+8, всего 252) и Оленегорске (+3, всего 93).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 5707 случаев

Белокаменка - 2301 случай

Североморск - 909 случаев

Мончегорск – 454 случая

Кольский район - 390 случаев

Печенгский район - 338 случаев

Апатиты – 252 случая

Кировск – 152 случая

Кандалакшский район – 100 случаев

Ковдорский район - 96 случаев

Оленегорск – 93 случая

Ловозерский район - 28 случаев

Полярный – 21 случай

Терский район – 21 случай

ЗАТО Видяево - 18 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус сунул свой длинный нос почти во все уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 5707

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 21

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 100

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 252 и 152 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 390 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Меры поддержки продлили

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства, попавших в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, в правительстве Мурманской области решили продлить до 15 августа.

- В частности до середины месяца можно будет получить антикризисные займы до одного миллиона рублей на два года под 1% годовых и северный МРОТ для бизнесменов без наемных работников, а также на сотрудников, но не более пяти таких выплат на субъект предпринимательства, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

Для этого необходимо направить документы в адрес НМК «ФОРМАП» по электронной почте mrot@formap.ru. Более подробную информацию о перечне документов и условиях предоставления поддержки можно получить по телефону «горячей линии» центра «Мой бизнес» (8152) 99-43-12 или на сайте.

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