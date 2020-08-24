Головы полетят: В Мурманске провалили ремонт дорог в 2020 году

В Мурманске не торопятся с укладкой асфальта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно неделя осталась у строителей, чтобы закончить ремонт дорог. После прошлогодней укладки асфальта в снег, в контрактах появилось строгое требование закончить работы до календарного начала осени. Как выяснилось, что не везде успевают выполнить это условие.

- По региональным дорогам работы выполнены на 100%, - доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин. – В Мурманске более 55% объектов будут выполнены к 1 сентября. На порядка пяти объектах работы находятся в средней стадии. 11 объектов - в условной зоне риска.

Несмотря на то, что Артем Гришин заверил, что оперативный штаб постарается в ручном режиме вытянуть и их, губернатор Мурманской области Андрей Чибис его оптимизма не разделил. Тем более, что его заместитель Оксана Астахова крайне красноречиво дала понять, что в ситуации виноват не столько подрядчик, сколько заказчик, который, кажется, потерял интерес к ситуации, а заодно и диалог с непосредственным исполнителем работ.

- Есть жесткое требование по синхронизации работ: сначала делаем сети, потом кладем асфальт. Здесь, судя по докладам, этого нет, - остался недоволен Андрей Чибис. - Даже в отдаленке работы по ремонту дорог были завершены еще в июле. В Мурманске ситуация повторяется из года в год при том, что на эти цели городу выделяется гигантский объем средств. Жду конкретные фамилии людей, виновных в таком положении дел, которые перестанут работать в администрации города.

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