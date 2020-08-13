На котельной в Росляково идет установка дымовой трубы

В Росляково во всю идет монтаж новой дымовой трубы. Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области

На дворе середина августа, а значит, что у подрядчика, взявшегося за замену дымовой трубы на котельной в Росялково, осталось не так много времени, чтобы завершить работы в срок. Напомним: о том, что до 25 августа мешающий людям жить коммунальный объект должны снести и на его месте установить новый и куда более современный, глава администрации Мурманска Евгений Никора сообщил в конце мая.

- Сейчас на котельной в Росляково началась активная фаза работ по замене дымовой трубы. До этого подрядчик столкнулся со сложностями при производстве земельных работ, связанных с избыточным поступлением грунтовых вод. Этот вопрос удалось решить, - рассказывают подробности в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Как отметили в ведомстве, конструкция трубы будет собрана в несколько этапов. Предварительно ее элементы будут обшиты теплоизоляцией и оцинкованной сталью, затем установлены при помощи подъемных кранов. Подсветку и молниеотвод смонтируют параллельно. Работы на объекте ведутся в две смены.

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