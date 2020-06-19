2020-06-19T17:39:22+03:00
Общество

Появилось видео, как взрывают старую трубу мазутной котельной в Росляково

Дымоход, от которого страдали местные жители, наконец заменят на новый [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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С трубой попрощались. Фото: администрация МурманскаС трубой попрощались. Фото: администрация Мурманска
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Чудо наконец свершилось! Старую трубу мазутной котельной в Росляково, из которой валил едкий черный дым, взорвали. Отслужила она целых 52 года.

– Взрывные работы закончились успешно, очень важно, что все прошло по плану, без происшествий, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Многие годы местные жители неустанно жаловались на конструкцию, отравляющую воздух, и даже писали петицию. И вот, этим летом установят новую трубу, в два раза выше прежней - высотой в 60 метров для безопасной эксплуатации котельной и рассеивания дыма. На самой башне будет дневная цветомаркировка из красных и белых полос, а также молниезащита трубы.

Глава администрации подчеркнул, что работы по строительству новой трубы держатся на особом контроле и завершатся до начала отопительного сезона, то есть в августе.

В Росляково взорвали трубу котельной.Автор: Мурманэнергосбыт

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ИСТОЧНИК KP.RU

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