Появилось видео, как взрывают старую трубу мазутной котельной в Росляково
Чудо наконец свершилось! Старую трубу мазутной котельной в Росляково, из которой валил едкий черный дым, взорвали. Отслужила она целых 52 года.
– Взрывные работы закончились успешно, очень важно, что все прошло по плану, без происшествий, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.
Многие годы местные жители неустанно жаловались на конструкцию, отравляющую воздух, и даже писали петицию. И вот, этим летом установят новую трубу, в два раза выше прежней - высотой в 60 метров для безопасной эксплуатации котельной и рассеивания дыма. На самой башне будет дневная цветомаркировка из красных и белых полос, а также молниезащита трубы.
Глава администрации подчеркнул, что работы по строительству новой трубы держатся на особом контроле и завершатся до начала отопительного сезона, то есть в августе.
В Росляково взорвали трубу котельной.Автор: Мурманэнергосбыт
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области откроют альтернативную железнодорожную ветку. Ее построили, чтобы восстановить сообщение поездов с Мурманском, которое нарушил рухнувший мост (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU