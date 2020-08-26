Уволен директор «Мурманских городских парков и скверов» Александр Накай

Александр Накай все-таки лишился своего кресла. Фото: Администрация Мурманска

Со второй попытки, но реконструкцию сквера у памятника Кирову в центре Мурманска все же завершили. А вот расследование уголовных дел продолжается. Однако правоохранительные органы пока не сделали никаких выводов, а вот головы уже полетели.

- Прокуратурой Октябрьского округа главе администрации Мурманская было внесено представление по факту бездействия «Мурманских городских парков и скверов» по контролю за реконструкцией и благоустройством сквера у памятника Кирову с требованием устранить нарушение, - сообщила «КП» старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Видимо представление надзорного органа и послужило поводом для принятии кадрового решения в отношении директора «Мурманских городских парков и скверов» Александра Накая, на увольнении которого настаивал губернатор Мурманской области Андрей Чибис еще в начале июля.

Сегодня, 26 августа, стало известно, что Александр Накай все-таки лишился своего кресла.

С 15 августа он находится в отпуске и, как он сообщил «КП», предпочитает не думать о ждущих его в родном городе неприятностях.

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