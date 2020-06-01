2020-06-01T16:08:06+03:00
Происшествия

В Мурманске возбудили уголовное дело по реконструкции сквера у памятника Кирову

Прокуратура усмотрела в работе подрядчика признаки сразу двух статей Уголовного кодекса РФ
Варвара РУСЛАНОВА
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Реконструкция сквера вышла боком. Фото: Надежда ПархоменкоРеконструкция сквера вышла боком. Фото: Надежда Пархоменко
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Преображение сквера в центре Мурманска вышло боком и заказчику, и подрядчику. Напомним: весной после того, как снег сошел, вскрылась, по меткому выражению главы администрации города Евгения Никоры, безобразная реконструкция зеленой зоны у памятника С.М. Кирову. Парк вновь затянули лесами, а подрядчик начал в срочном порядке выполнять гарантийные обязательства. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис постучал кулаком по столу, мол, даже плитку положить не можете, а прокуратура начала проверку. И вот стали известны ее результаты.

- Было выявлено несоответствие выполненных работ требованиям проектной документации, при этом они внесены в акты приемки и оплачены в полном объеме. Таким образом, в связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны должностных лиц заказчика в акты приемки выполненных работ внесены недостоверные сведения, а на счет подрядной организации перечислены средства за выполненные работы, чем причинен ущерб бюджету Мурманской области, - сообщает прокуратура Октябрьского округа Мурманска.

Материалы проверки стали поводом для возбуждения уголовных дел сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: части 2 статьи 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и части 1 статьи 286 «Превышение должностных полномочий». Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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