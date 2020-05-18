«Даже плитку уложить нормально не можете»: Губернатор Мурманской области потребовал уволить тех, кто принимал сквер у памятника Кирову

18 Май 2020 2020-05-18T17:45:01+03:00

Тоже наказание грозит и тем, кто положительно оценил работу по укладке тротуаров на улице Аскольдовцев

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Вторую неделю в Мурманске не утихает скандал с реконструкцией сквера у памятника С.М. Кирову. Напомним: после того, как снег сошел, зеленая зона оказалась, по меткому замечанию главы администрации Мурманска Евгения Никоры, в безобразном состоянии. Подрядчик уже приступил к исполнению своих гарантийных обязательств. Однако этот маневр не помог избежать праведного гнева губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Реконструкция сквера обошлась в 27 миллионов рублей. Работы должны были выполнить до 30 сентября 2019 года. Однако их приемка прошла без замечаний 20 декабря 2019 года, а 27 числа подрядной организации была перечислена оплата за выполненную реконструкцию, - доложила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк. – Помимо срыва сроков проведения работ – за это компания была оштрафована на 2 миллиона рублей – было выявлено множество нарушений по качеству реконструкции объекта культурного наследия. В частности под плиткой не было армированного основания.

В министерстве опасаются, что свои гарантийные обязательства подрядчик, если и выполнит в срок, то без соблюдения всех технологических процессов.

- Гнать взашей тех, кто отвечал за это. Такие люди позорят и область, и город-герой! Ладно был бы сложный проект, а тут обычный сквер. Даже плитку уложить нормально не можете! – бушевал Андрей Чибис. – Жду предложений по персоналиям, которые отвечали за приемку этого объекта, - они должны уйти со своих мест работы. А там пусть разбираются правоохранительные органы. Те же меры ответственности должны быть приняты к тем, кто отвечал за работы на улице Аскольдовцев.

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