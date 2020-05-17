В Мурманске начали устранять «безобразие» в сквере вокруг памятника Кирову

17 Май 2020 2020-05-17T14:51:51+03:00

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Весна приготовила для жителей Мурманской области немало сюрпризов, в том числе и неприятных. Именно таким оказался сквер вокруг памятника Кирову в центре заполярной столицы. Напомним: после того, как сошел снег, горожанам предстал весьма неприглядный результат прошлогодней реконструкции. Глава администрации Мурманска Евгений Никора назвал его безобразием.

А спустя несколько дней вокруг зеленой зоны вновь появилось ограждение и информационный баннер о проведении восстановительных работ. Если верить плакату, то после неудачной реконструкции сквер приведут в порядок к 30 июня.

- В сквере около памятника С. М. Кирову наступил гарантийный случай. Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств за свой счет, - отметили в «Мурманских городских парках и скверах».

Горожане же искренне надеются, что у провинившегося подрядчика получится выполнить работы качественно хотя бы со второго раза.

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