Реновация больничного городка в Мурманске: объявлен аукцион на строительство трех домов

16 Май 2020 2020-05-16T09:29:13+03:00

К 2023 году в Мурманске построят первые дома, в которые будут расселять жителей Больничного городка. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В эти дома переедут жители микрорайона, которые попали под переселение

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В конце 2019 года было объявлено о реновации Больничного городка в Мурманске. Этот микрорайон остро нуждается в новом жилье, т.к. здесь много деревянных домов, которые не успели снести в рамках программы "К столетию без деревяшек!".

В Больничном городке хотят построить 200 тысяч квадратных жилья для четырех тысяч семей. 35 тысяч из их числа должны возвести до 2023 года. Но чтобы появились новые дома, надо сначала старые снести. И переселить их жителей. Строительство домов для расселения должно начаться в конце 2021 года.

- В данный момент запущена процедура объявления аукциона на строительство трех домов в Мурманске общей площадью более трех тысяч квадратных метров. В них в будущем переселятся жители Больнички. Это позволит начать стройку на первом участке в старом микрорайоне, - сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе видеоконференции с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.

К воплощению проекта рассчитывают привлечь инвесторов, а также на поддержку из федерального бюджета. Правительство Мурманской области подало заявку для получения субсидии на инфраструктуру в рамках проектов по жилищному строительству по программе "Стимул" в будущем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU