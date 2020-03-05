2020-03-05T17:56:17+03:00
Общество

Пять 14-этажных домов: до 2023 года в Больничном городке в Мурманске хотят построить 35 тысяч квадратных метров жилья

Всего в микрорайоне создадут 200 тысяч квадратных метров для расселения северян
Мария ПАШЕНКОВА
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Стройка в Больничном городке должна закипеть в 2021 году.Стройка в Больничном городке должна закипеть в 2021 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже в этом году начнется большая работа по реновации Больничного городка в Мурманске. Сначала проектировка, а с 2021 года - работа на местности. Напомним: впервые об амбициозных планах, которые поддерживает правительство страны, стало известно в конце прошлого года.

В микрорайне хотят снести все деревянные дома и на их месте построить современное жилье. Речь идет о новых 200 тысячах квадратных метрах. До 2023 года планируется создать 35 тысяч квадратных метров.

- Если говорить образно, то это пять четырнадцатиэтажных домов, - пояснил депутат горсовета Мурманска Сергей Веллер.

Конечно, сейчас еще не известно, какие именно дома планируют построить на месте деревяшек, поэтому об их этажности говорить рано. Также как и не озвучиваются суммы грандиозной стройки. Сергей Веллер осторожно озвучил данные в 12 миллиардов рублей. Ранее в правительстве Мурманской области сообщали о планах привлекать к таким проектам частных инвесторов.

Разговор о стоимости реновации и этажности домов в Совете депутатов областного центра зашел во время жаркой дискуссии по строительству новых школ в Мурманске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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