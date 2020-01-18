2020-01-18T09:35:11+03:00
Общество

Андрей Чибис: "При реновации Больничного городка расселим более 4 тысяч семей"

Большая работа над микрорайоном Мурманска начнется в 2021 году
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: nord-news.ruФото: nord-news.ru
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В конце прошлого года стало известно, что Больничный городок в Мурманске ждут большие изменения. В правительстве региона решили не расширять город, а заняться реновацией отдельных микрорайонов.

Больничный подошел под эту смелую затею. Сейчас здесь очень много деревянных домов под снос. На "Форуме СМИ" губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в этом году будет составлен проект обновления микрорайона и начнется его расселение, а в 2021 году на месте деревяшек будут строить новые современные дома.

- Это абсолютно окупаемый инвестпроект, мы туда сконцентрируем всю государственную поддержку, и для того, чтобы снять риски частных компаний, региональная Корпорация развития выступит в качестве девелопера, который обеспечит подготовку инфраструктуры, градостроительной документации и так далее, - рассказал Андрей Владимирович ТАСС.

Всего в новые квартиры переедут более 4 тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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