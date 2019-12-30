2019-12-30T09:29:15+03:00
Общество

Андрей Чибис: В 2020 году начнем расселять Больничный городок, а в 2021-м - строить там новые дома

Губернатор Мурманской области объяснил, что является противником расширения города
Мария ПАШЕНКОВА
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В 2020 году жителей Больничного городка должны начать переселять. Фото: скриншот видео/www.youtube.com/channel/UCR7tmGlTEp0pkRM2-r3gSKgВ 2020 году жителей Больничного городка должны начать переселять. Фото: скриншот видео/www.youtube.com/channel/UCR7tmGlTEp0pkRM2-r3gSKg
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На "Форуме СМИ" Андрей Чибис поднял тему строительства новых объектов в столице Заполярья. Так, губернатор пояснил, что от размещения "Нового Мурманска" на западном берегу Кольского залива пришлось отказаться, зато было найдено новое место - рядом с ледоколом "Ленин".

Еще одна важная стройка - обновление Больничного городка. Не так давно стало известно, что здесь хотят снести деревяшки и на их месте возвести современные дома.

- У нас есть два пути: осваиваем новые территории - и такие предложения есть, или же, пусть на старте это тяжелее, вложимся в модернизацию действующих объектов. Один такой - Больничный городок. У министра строительства Оксаны Астаховой уже есть есть ряд предложений. В 2020 году мы должны получить полностью весь пакет документации, построить дома, чтобы начать переселять жителей Больничного городка, а в 2021-м мы должны выйти на стройку нового жилья, - пояснил Андрей Владимирович.

Также он отметил, что в области появится девелопер, скорее всего Корпорация развития Мурманской области, который будет инвестировать проект и готовить площадки для конкретных домов.

- Любое освоение должно иметь экономический смысл. Я противник расширения города, потому что это огромные затраты в будущем на его содержание. На примере Больничного городка: лучше один раз чуть дороже вложиться, но увидеть, проект окупился, - заметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Андрей Чибис: В 2020 году начнем расселять Больничный городок, а в 2021-м - строить там новые дома
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