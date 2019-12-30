Андрей Чибис: В 2020 году начнем расселять Больничный городок, а в 2021-м - строить там новые дома
На "Форуме СМИ" Андрей Чибис поднял тему строительства новых объектов в столице Заполярья. Так, губернатор пояснил, что от размещения "Нового Мурманска" на западном берегу Кольского залива пришлось отказаться, зато было найдено новое место - рядом с ледоколом "Ленин".
Еще одна важная стройка - обновление Больничного городка. Не так давно стало известно, что здесь хотят снести деревяшки и на их месте возвести современные дома.
- У нас есть два пути: осваиваем новые территории - и такие предложения есть, или же, пусть на старте это тяжелее, вложимся в модернизацию действующих объектов. Один такой - Больничный городок. У министра строительства Оксаны Астаховой уже есть есть ряд предложений. В 2020 году мы должны получить полностью весь пакет документации, построить дома, чтобы начать переселять жителей Больничного городка, а в 2021-м мы должны выйти на стройку нового жилья, - пояснил Андрей Владимирович.
Также он отметил, что в области появится девелопер, скорее всего Корпорация развития Мурманской области, который будет инвестировать проект и готовить площадки для конкретных домов.
- Любое освоение должно иметь экономический смысл. Я противник расширения города, потому что это огромные затраты в будущем на его содержание. На примере Больничного городка: лучше один раз чуть дороже вложиться, но увидеть, проект окупился, - заметил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU