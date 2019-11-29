В Мурманске на территории Больничного городка вместо деревяшек создадут новый микрорайон

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-29T16:16:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис, комментируя бюджет на 2020 год, сообщил, что в региона хотят развернуть стройку жилья. В первую очередь он касается Мурманска.

- На территории так называемого Больничного городка у нас появится микрорайон. Не надо лепить домики [там, где уже нет места], надо создавать новые места. Надо создать дома на месте деревяшек, - пояснил глава региона. - Это амбициозный проект, непросто.

Андрей Владимирович уточнил, что заработает он уже с 2020 года. И в новом бюджете должны быть заложен деньги на жилищное строительство.

Напомним: речь о стройках многоэтажек идут с момента приезда Андрея Чибиса в регион. Сообщалось, что крупным профильным компаниям предложили прийти с проектами в Мурманск, и те оказались заинтересованы. Также со стороны Абрам-мыса должен появиться большой комплекс, где также будут жилые дома.

- Надо дать предложение, чтобы породить спрос, - уточнил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU