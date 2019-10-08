Одна из крупнейших девелоперских компаний России заинтересовалась проектом "Новый Мурманск"

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-08T10:22:12+03:00

На месте будущей стройки Арктического научно-образовательного центра побывали те, кто отвечает за проект. Фото: соцсети

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В то, что на западном берегу Кольского залива появится Арктический научно-образовательный центр, верят не все северяне. Ведь, положа руку на сердце, проект более чем амбициозный: музеи, жилые дома, памятники, торговые центры, океанариум и даже канатная дорога с фуникулером.

Но все же проект был одобрен в Москве - его представили президенту. А теперь от слов перешли к действиям. В Мурманск прибыл председатель Совета директоров холдинга Capital Group, член Президиума Общественного совета при Минстрое России Павел Тё. Capital Group — одна из крупнейших российских девелоперских компаний, которая работает в основном в Москве. Среди ее проекто бизнец-центр "ОКО II", МФК "Легенда Цветного" и другие.

В сопровождении губернатора Андрея Чибиса, врио заместителя главы региона Оксаны Демченко, директора АНО "Центр городского развития Мурманской области" Ольги Вовк Павел Тё побывал на Абрам-мысе, чтобы увидеть своими глазами место будущей стройки.

К слову, ранее Андрей Чибис объяснял, почему именно это место выбрано под центр.

- Как бы коллеги не пугали сложностями, этот проект должен быть реализован на противоположном берегу залива - отсюда невероятные виды на Мурманск, и мы не испортим глобальной стройкой жизнь горожанам, - пояснил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU