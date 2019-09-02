Фуникулер, маяк и канатная дорога: стало известно, как будет выглядеть "Новый Мурманск"

СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-02T08:49:33+03:00

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На прошлой неделе врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис встретился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить, как будет развиваться столица Заполярья и весь регион в ближайшие годы.

Среди озвученных планов прозвучало создание у Абрам-мыса Арктического научно-образовательного центра мирового уровня в рамках проекта "Новый Мурманск". Как он будет выглядеть, можно увидеть уже сейчас - в сети появились схемы амбициозной стройки.

Центр чем-то напоминает "Сколково", ведь в нем по соседству разместятся несколько научных центров, общественно-деловая зона, образовательный кластер, лектории, конгресс-центр, а также детские сады, школы, жилые дома и даже торговые комплексы.

"Начинка" центра более чем впечатляет и напоминает "Сколково". Фото: открытые источники

Из интересной начинки также музей Арктики, океанариум, аквапарк, полярный ботанический сад, маяк, стрит-ритейл, причал. А также фуникулер и канатная дорога - их в свое время обещали сделать в самом Мурманске, чтобы решить проблему с пробками. Но проект так и подвис в воздухе.

Особенно северян интересует, во сколько обойдется строительство центра. Но пока стоимость проекта не озвучивается.

ИСТОЧНИК KP.RU