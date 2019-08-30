2019-08-30T14:40:31+03:00
Политика

Владимир Путин поддержал все предложения Андрея Чибиса по развитию Мурманской области

Из Мурманска хотят сделать настоящую столицу Арктики
Мария ПАШЕНКОВА
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Спустя пять месяцев после назначения Андрея Чибиса в Мурманскую область на встрече с президентом обсудили, чего удалось добиться за это время. Фото: пресс-служба правительства РФСпустя пять месяцев после назначения Андрея Чибиса в Мурманскую область на встрече с президентом обсудили, чего удалось добиться за это время. Фото: пресс-служба правительства РФ
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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис был назначен в наш регион в марте этого года. Спустя пять месяцев глава Заполярья встретился с президентом, чья рука определила его на Крайний Север.

Владимир Путин и Андрей Чибис обсудили, что уже поменялось в регионе, а что можно сделать в ближайшее время. Президент поддержал все предложения, которые прозвучали на встрече.

- Скажу честно, я даже не ожидал, такой поддержки - ни одно из моих предложений не было отклонено! Владимир Владимирович очень четко обозначил, что Мурманская область - это важнейшая для нашей страны территория, он с теплотой и благодарностью говорит о тех людях, которые выбрали Север и согласен с тем, что наша область должна стать настоящей столицей Арктики! - сообщил по итогам разговора Андрей Чибис.

Стало известно, что зеленый свет дадут программе реновации ЗАТО и стратегических населенных пунктов, которая будет работать при поддержке Северного флота и Минобороны. А из областного центра хотят сделать деловой и научный центр.

- Пока у нас нет яркой активной деловой площадки, современных общественных пространств, нет даже делового центра города, а научные и образовательные организации распределены по всей территории области и мало связаны друг с другом. Но мы запускаем проект «Новый Мурманск», - пояснил Андрей Владимирович.

В его рамках у Абрам-мыса создадут Арктический научно-образовательный центр мирового уровня. При нем появится конгресс-центр, гостиничный комплекс, набережная с пирсом, офисный комплекс, прогулочная зона и жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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