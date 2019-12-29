2019-12-29T15:02:47+03:00
Общество

Андрей Чибис: "Новый Мурманск" не появится на западном берегу Кольского залива”

Проект хотят реализовать рядом с ледоколом "Ленин"
Мария ПАШЕНКОВА
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"Новый Мурманск" переедет с западного на восточный берег Кольского залива. Фото: Правительство Мурманской области"Новый Мурманск" переедет с западного на восточный берег Кольского залива. Фото: Правительство Мурманской области
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Летом только ленивый не обсуждал, что рядом с Абрам-Мысом хотят возвести “Новый Мурманск”: большой центр с научным залами, жилыми домам, торговыми центрами и даже канатной дорогой. Скептиков было много: положа руку на сердце, место и правда тяжелое для большой стройки. Осенью в столицу Заполярья приехал представитель крупной компании, чтобы оценить все плюсы и минусы.

И минусов оказалось больше. В правительстве решили эффективнее использовать инфраструктуру, которая осталась от предшественников, поэтому и отказались от Абрам-Мыса.

- Для "Нового Мурманска" выбрали новое место. Он будет находиться слева от ледокола "Ленин", где сейчас находится старый почти не работающий судоремонтный завод. Это большой проект, который будет занимать 7 гектаров. Там будут музей, общественные пространства, стильные точки общепита. Сейчас идет проектирование, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам главы региона, это позволит сделать Мурманск не периферийным городом и даст толчок для развития экономики. "Новый Мурманск" будет интересен и для туристов, и для бизнесменов, и для местных жителей.

- Новый центр жизни, - так охарактеризовал этот проект Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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