Глава администрации Мурманска о реконструкции сквера вокруг памятника Кирову: "Безобразие!"

13 Май 2020 2020-05-13T09:19:33+03:00

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Сквер вокруг памятника С.М.Кирову в Мурманске небольшой, но, как не крути, лицо города. Долгое время им не занимались, но в 2019 году началась долгожданная реконструкция.

Продолжилась она и зимой, а когда снег растаял и показал, что под ним, все ахнули: щели между бордюрами, торчащие провода и трубы, уложенная кое-как тротуарная плитка.

Ремонт начнется с 15 мая. Фото: администрация города Мурманска

А ведь в администрации Мурманска говорили, что работы идут с использованием самых качественных немецких материалов,

- Сложностей на объекте очень много, они начались еще на стадии земляных работ. Однако на качестве ремонта это не отразилось, - отметил во время осмотра сквера в октябре 2019 года глава города Андрей Сысоев.

Но невооруженным глазом видно, что еще как сказалось. Что же произошло и как будут исправлять?

Глава администрации Мурманска Евгений Никора описал все увиденное в сквере одним словом "безобразие".- Работы были приняты с серьезными замечаниями и с учетом того, что все недостатки будут устранены после схода снега за счет подрядной организации в рамках гарантийных обязательств. Ремонт начнется с 15 мая и будет завершен в июле, - уточнил Андрей Иванович.

Качество выполненных работ возмутило мурманчан. Фото: администрация города Мурманска

- Судьба питерской компании "Мастер Руф", которая занималась работами, во многом будет зависеть от того, выполнит ли она свои гарантийные обязательства или наплюет на это, - рассказал Евгений Викторович. - Понятно, что объект завершался зимой, но это не оправдание для подрядной организации – контракт есть контракт, который, по сути, не выполнен. Если они покажут себя недобросовестной подрядной организацией, то в этом случае им грозят судебные разбирательства, а также встанет вопрос относительно включения их в «черный список». Обидно от того, что мы все – и администрация, и горожане - потеряли время. Недопустимо, когда в таком состоянии находится объект культурного наследия, одна из визитных карточек города-героя, излюбленное место отдыха северян!

Работа над ошибками будет стоить почти пять миллионов рублей: почти три подрядчик внес на депозит, еще 2,3 - штраф для компании.

Все работы в сквере должны завершить до июля. Фото: администрация города Мурманска

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