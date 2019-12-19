Закончить реконструкцию сквера у памятника Кирову в Мурманске в срок помешала поставка материалов

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-19T18:00:07+03:00

Забор у сквера у памятника Кирову уже убрали, а значит реконструкция вышла на финишную прямую. Фото: Надежда Пархоменко

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Этот год стал исключительным на Кольском полуострове. Строительные работы затянулись аж до середины декабря, несмотря на то, что зима в Заполярье наступила рано. Дорожники самозабвенно закатывали асфальт прямо в свежее выпавшие сугробы. Что уж говорить о реконструкции парков.

- Сквер у памятника Кирову – не очень то и сложный. Однако подрядчику не удалось за лето выполнить контракт (хотя глава администрации города Андрей Сысоев регулярно проверял стройку) – задержки могли быть с ремонтом памятника (все-таки это объект культурного наследия) – но ведь у научной библиотеки успели! А если однажды станут памятник Ленину ремонтировать – так лет на пять удовольствие растянут, наверное, - заметили в группе «Мурманск: что есть и что будет?».

Однако причину того, что стройка затянулась, не угадали. Основное требование к подрядчику на аукционе – наличие у организации лицензии на работы по сохранению объектов культурного наследия. Такая компания нашлась.

- Все работы в сквере у памятника Кирову были начаты в соответствии с графиком. В срок было демонтированы покрытие, малые архитектурные формы, системы освещения и проведены планировочные работы по проекту, - рассказали «КП» в администрации Мурманска. – А потом подрядчик проинформировал о задержке поставки материалов. Из-за этого и произошло нарушение сроков.

Просто так с рук это не спустили – подрядчика оштрафовали на два миллиона рублей. Только к 19 декабря рабочие убрали забор. Осталось вывезти мусор, установить новые скамейки и подключить освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU