Укладку асфальта в Мурманске в мороз и снег признали нормальной
Класть асфальт в холодную и промозглую погоду стало в Мурманске уже обычным делом.
Дорожное полотно в подобных условиях недавно стелили на Кольском проспекте, улице Беринга, Молодежном проезде. Также рабочие Управления дорожного хозяйства добрались со своей техникой и до улицы Морской, где рядом с поликлиникой №5 выполнялся ремонт и обустройство остановки общественного транспорта.
Пусть было холодно и снежно, однако оказалось, что участок дороги заасфальтирован в позволительную для этого дела погоду.
- Управление дорожного хозяйства укладывало асфальт при погодных условиях, позволяющих выполнять такой вид работ. Гарантийный срок по капремонту асфальтобетонного покрытия составляет 3 года. Если дефекты обнаружатся в этот период, подрядчик будет устранять их за счет собственных средств, - рассказали «КП» в администрации Мурманска.
ИСТОЧНИК KP.RU