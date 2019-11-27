2019-11-27T13:28:09+03:00
Общество

Укладку асфальта в Мурманске в мороз и снег признали нормальной

По словам управления дорожного хозяйства, погода этому делу совсем не мешала
Наталья ЛОБАНОВА
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Если дефекты асфальта обнаружатся, подрядчику придется устранять их за счёт собственных средств. Фото: vk.com/dtpmurmansk51Если дефекты асфальта обнаружатся, подрядчику придется устранять их за счёт собственных средств. Фото: vk.com/dtpmurmansk51
Изменить размер текста:

Класть асфальт в холодную и промозглую погоду стало в Мурманске уже обычным делом.

Дорожное полотно в подобных условиях недавно стелили на Кольском проспекте, улице Беринга, Молодежном проезде. Также рабочие Управления дорожного хозяйства добрались со своей техникой и до улицы Морской, где рядом с поликлиникой №5 выполнялся ремонт и обустройство остановки общественного транспорта.

Пусть было холодно и снежно, однако оказалось, что участок дороги заасфальтирован в позволительную для этого дела погоду.

- Управление дорожного хозяйства укладывало асфальт при погодных условиях, позволяющих выполнять такой вид работ. Гарантийный срок по капремонту асфальтобетонного покрытия составляет 3 года. Если дефекты обнаружатся в этот период, подрядчик будет устранять их за счет собственных средств, - рассказали «КП» в администрации Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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