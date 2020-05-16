2020-05-16T09:43:39+03:00
Общество

Программу по переселению из ветхого и аварийного жилья в Мурманской области хотят закончить на два года раньше

Реализовать все планы хотят до 2022 года
Мария ПАШЕНКОВА
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К 2022 году в Мурманской области хотят закончить программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.К 2022 году в Мурманской области хотят закончить программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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К своему 100-летию Мурманск должен был кардинально преобразиться и остаться без "деревяшек". Но в этом октябре столица Заполярья отметил 104-й день рождения, а старые дома все еще мозолят глаза.

Правительство Мурманской области показало свои амбиции в решении этой острой проблемы: программу по переселению не только хотят завершить, но и сделать это досрочно.

- Как сообщила министр строительства Оксана Астахова, Мурманская область, как и ряд других регионов, взяла на себя повышенные обязательства и заявила в Фонд содействия развития жилищно-коммунального хозяйства об изменении сроков окончания реализации программ по переселению из ветхого и аварийного жилья – с 2024 на 2022 год. По словам вице-губернатора, если проект будет согласован и одобрен, это позволит региону повысить показатели ввода нового жилья и переселения из ветхого и аварийного фонда, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Планы были озвучены во время видеоконференции с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Во время беседы были также еще раз представлены идеи по реновации Больничного городка в Мурманске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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