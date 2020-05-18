2020-05-18T17:09:03+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области назвал весеннюю уборку безобразием

Андрей Чибис пригрозил, что рассмотрение неубранных мест в муниципалитетах на «оперативках» будет дорого стоить местным властям [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Несмотря на позднюю весну, муниципалитеты должны быть убраны.Несмотря на позднюю весну, муниципалитеты должны быть убраны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как и обещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, с приходом весны на еженедельных оперативных совещаниях возобновился просмотр роликов о неубранных местах в муниципалитетах.

В коротком двухминутном видео дебютировали Нижне-Ростинское шоссе, проспект Кольский, 12 улиц, микрорайон Абрам-Мыс и провалившиеся тротуары на улице Аскольдовцев в Мурманске, три улицы в Оленегорске и Мончегорске, две улицы в Снежногорске, село Тулома, поселки Три ручья и Дровяное. Мелькнули в ролике и Мурмаши, правда, в качестве положительного примера – с выметенными улицами и идеально убранными мусорными контейнерными площадками.

- Через неделю, надеюсь, увидеть эти же адреса, но с исправленными картинками. Настоятельно рекомендую выйти из своих кабинетов и проехаться по вверенным вам населенным пунктам. Чтобы не я вам на «оперативках» показывал, где надо убрать, а вы – своим подчиненным, - прокомментировал ролик Андрей Чибис. – Безобразие! Не говоря уже про тротуары на улице Аскольдовцев, асфальт на которых героически укладывали в снег. Головы бы за такое открутить!

Глава региона посоветовал муниципалитетам взяться-таки за уборку на вверенных им территориях и не доводить до рассмотрения на оперативных совещаниях – такое внимание местным властям будет дорого стоить.

Уборка в поселках и городах Мурманской области.Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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