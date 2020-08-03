Реконструкция сквера у памятника Кирову в Мурманске завершена во второй раз

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:23:35+03:00

Сквер у памятника Кирову сдали во второй раз. Остается надеяться, что теперь без замечаний. Фото: «Мурманские городские парки и скверы»

Работы по гарантийным обязательствам в скандальной зеленой зоне еще не приняты

Изменить размер текста: A A

Итак, попытка №2 сдать-таки скандальный сквер у памятника Кирову в Мурманске. Напомним: эту зеленую зону в центре города начали приводить в порядок еще в прошлом году и сдали только под Новый год, когда на улице уже лежали сугробы. Весной же, когда снег сошел, оказалось, что реконструкцию сквера провели безобразно.

На подрядчика наложили многомиллионный штраф и заставили переделывать неудовлетворительную работу. Попутно правоохранительные органы возбудили уголовное дело, в рамках которого в «Мурманских городских парках и скверах», которые являлись заказчиком реконструкции скандального объекта, прошли обыски. А тем временем, подрядчик привел-таки сквер в порядок.

- По требованию заказчика, исполнителям пришлось перекладывать в сквере гранитную плитку, заново ставить бордюры и водоотводящие лотки, засыпать грунтом зеленую зону и высаживать растения. Специалисты вели контроль ремонтных работ каждый день, - рассказывают в «Мурманских городских парках и скверах». – Работы еще не приняты – сейчас идет подготовка всей необходимой документации, затем отчет будет направлен в областное министерство культуры. После оформления всех соответствующих документов подрядчик несет гарантийные обязательства в течение трех лет.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который внимательно следит за ситуацией, уже дал поручение министру градостроительства и благоустройства Михаилу Кудряшову проследить за приемкой работ, чтобы не наступить на прошлогодние грабли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совет депутатов Мурманска заступился за Александра Накая, которого сказал уволить губернатор. Главу "Мурманских городских парков и скверов" могут снять из-за реконструкции сквера у памятника Кирову (Подробности)

Директор «Мурманских парков и скверов» прокомментировал ситуацию с увольнением из-за скандального ремонта сквера у памятника Кирову. Александр Накай считает, что сделал все, чтобы зеленую зону привели в порядок в срок (Подробности)

Руководителю «Мурманских парков и скверов» грозит увольнение за позорную реконструкцию сквера у памятника Кирову. «Гнать подальше» Александра Накая распорядился губернатор Мурманской области Андрей Чибис (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU