2020-08-03T15:23:35+03:00
Общество

Реконструкция сквера у памятника Кирову в Мурманске завершена во второй раз

Работы по гарантийным обязательствам в скандальной зеленой зоне еще не приняты
Елена МОЛОДЦОВА
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Сквер у памятника Кирову сдали во второй раз. Остается надеяться, что теперь без замечаний. Фото: «Мурманские городские парки и скверы»Сквер у памятника Кирову сдали во второй раз. Остается надеяться, что теперь без замечаний. Фото: «Мурманские городские парки и скверы»
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Итак, попытка №2 сдать-таки скандальный сквер у памятника Кирову в Мурманске. Напомним: эту зеленую зону в центре города начали приводить в порядок еще в прошлом году и сдали только под Новый год, когда на улице уже лежали сугробы. Весной же, когда снег сошел, оказалось, что реконструкцию сквера провели безобразно.

На подрядчика наложили многомиллионный штраф и заставили переделывать неудовлетворительную работу. Попутно правоохранительные органы возбудили уголовное дело, в рамках которого в «Мурманских городских парках и скверах», которые являлись заказчиком реконструкции скандального объекта, прошли обыски. А тем временем, подрядчик привел-таки сквер в порядок.

- По требованию заказчика, исполнителям пришлось перекладывать в сквере гранитную плитку, заново ставить бордюры и водоотводящие лотки, засыпать грунтом зеленую зону и высаживать растения. Специалисты вели контроль ремонтных работ каждый день, - рассказывают в «Мурманских городских парках и скверах». – Работы еще не приняты – сейчас идет подготовка всей необходимой документации, затем отчет будет направлен в областное министерство культуры. После оформления всех соответствующих документов подрядчик несет гарантийные обязательства в течение трех лет.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который внимательно следит за ситуацией, уже дал поручение министру градостроительства и благоустройства Михаилу Кудряшову проследить за приемкой работ, чтобы не наступить на прошлогодние грабли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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