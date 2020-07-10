Совет депутатов Мурманска заступился за Александра Накая, которого сказал уволить губернатор

10 Июль 2020 2020-07-10T15:31:27+03:00

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Срок сдачи сквера у памятника Кирову в Мурманске после реконструкции переносили уже дважды. Подрядчик выполнил работы из рук вон плохо, поэтому некоторые участки зоны отдыха переделывают уже по 2-3 раза.

С горе-компанией будут разбираться правоохранители. Но не только она будет отвечать за случившееся, ведь были и те, кто контролировал ход работ и принимал их. Пока что в списке виноватых значится всего одно имя. Напомним: на оперативном совещании в понедельник губернатор Андрей Чибис обратился к главе администрации Евгению Никоре и сказал, что руководителя "Мурманских городских парков и скверов" надо гнать взашей.

Впрочем, у самого Александра Накая, который оказался крайним, другое видение ситуации. Поддержку он нашел в Совете депутатов, членом которого является. На последнем заседании городского парламента, которое состоялось 9 июля, обсудили ситуацию со сквером и грозящим увольнением.

- Подрядчик был оштрафован на 2,7 миллиона рублей за нарушение сроков выполнения работа. В бюджете остались 3 миллиона рублей, которые он вносил как финансову гарантию исполнения контракта. Ни одного лишнего рубля на устранение недостатков потрачено не было, - сообщил глава Мурманска Андрей Сысоев. - Инициирована проверка прокуратуры, возбуждено уголовное дело, но обвинение еще никому не предъявлено, выводов нет. Сквер является объектом культурного наследия, документы по принятию работ подписало министерство по культуре Мурманской области, а потом их отозвало. Губернатор требует увольнения Александра Накая. Я обратился к Андрею Чибису с письмом и предложил отложить увольнение, потому что проверки правоохранительных органов не закончены, выводов по виновности того или иного человека нет.

Депутаты поддержали Андрея Сысоева, вспомнили все заслуги Александра Накая, в том числе Театральный бульвар и зону отдыха у Семеновского озера. Поэтому главе администрации города Мурманска Евгению Никоре письмо с просьбой учесть позицию депутатского корпуса.

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