2020-07-06T11:24:48+03:00
Общество

Руководителю «Мурманских парков и скверов» грозит увольнение за позорную реконструкцию сквера у памятника Кирову

«Гнать подальше» Александра Накая распорядился губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Варвара РУСЛАНОВА
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За срыв сроков по исправлению ситуации в сквере у памятника Кирову Александр Накай может лишиться должности. Фото: Администрация МурманскаЗа срыв сроков по исправлению ситуации в сквере у памятника Кирову Александр Накай может лишиться должности. Фото: Администрация Мурманска
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Скандал вокруг реконструкции сквера у памятника С.М. Кирову в Мурманске не утихает. Напомним: после того, как растаял снег, стало видно, насколько безобразно «привели в порядок» эту зеленую зону. Подрядчик должен был исправить недочеты к 1 июля, но снова сорвал сроки. Между тем, в правоохранительных органах уже возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса России «Мошенничество» (часть 2 статьи 159) и «Превышение должностных полномочий» (часть 1 статьи 286).

Глава администрации Мурманска Евгений Никора заявил, что до окончания расследования не стоит принимать кадровых решений. Однако очередной срыв сроков все-таки грозит отставкой.

- Тема со сквером у памятника Кирову никуда не годится. Сначала эти «Парки и скверы» нам его так сделали, а теперь к 1июля, несмотря на кучу обещаний, ничего не исправили. Если бы заказчик и подрядчик хотели сделать, то работы велись круглосуточно. А с таким подходом… Стыдно за город-герой. Поэтому, Евгений Викторович, гоните этого руководителя парков и скверов подальше. Принимайте эти решения! Мириться с этим больше нельзя! Перед жителями стыдно! Не космодром строим! - обратился к Евгению Никоре губернатор Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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