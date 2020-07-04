"Сквер позора" в Мурманске опять не успели сдать вовремя

4 Июль 2020 2020-07-04T09:31:41+03:00

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В сквере рядом с областной Думой - у памятника С.М.Кирову в Мурманске - уже должны были гулять горожане. Но подрядчик этой весной сдал объект после реконструкции в таком виде, что смеялась вся страна.

Поэтому сейчас сквер компания переделывает за свой счет. Работу над ошибками должны были завершить к 1 июлю, но опасения министра благоустройства и градостроительства Ольги Вовк, что к этой дате не уложатся, сбылись: на календаре уже 4 июля, а в сквере вовсю перекладывают плитку (некоторые участки уже в третий раз!).

- На сегодняшний день из всех замечаний, которые были выявлены, устранено 66%. Не все успели сделать, даже то, что мне обещали на последней неделе июня. Уже тогда констатировали отсутствие плитки, поскольку компания, которая занимается поставкой камня с Урала, подвела подрядчика и нарушила сроки поставки. Но даже то, что должны были сделать без учета камня, не сделали в полном объеме. Подрядчика ждет наказание еще на несколько миллионов рублей. Если говорить о заказчиках, то люди также будут наказаны, – рассказал глава администрации Евгений Никора. - Но я хочу подчеркнуть, что принимать окончательные решения неправильно будет, пока не закончили свою работу правоохранительные органы. Вы сами понимаете, что нет ничего хуже оставить без внимания виноватых и наказать невиновных. Таким образом, что мы будем иметь в июле: 7 июля приходит первая партия плитки, 13 – вторая заключительная. График работ, который сейчас есть, позволяет завершить где-то к 28 июля полностью все работы. Это касается и плитки, и озеленения, и всех дополнительных работ. Так что 1 августа – это новый срок, который определен подрядной организацией, которая провалила предыдущие два срока. Никакого оправдания и прощения ей нет и не будет.

Ранее губернатор Андрей Чибис призывал наказать тех сотрудников администрации города, кто отвечал за реконструкцию сквера.

- Он заставляет краснеть перед всей страной, - отметил глава региона.

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