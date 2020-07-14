В "Мурманских городских парках и скверах" прошли обыски

14 Июль 2020 2020-07-14T16:17:10+03:00

Работа правоохранительных органов связана с уголовным дело по реконструкции сквера у памятника Кирову [видео]

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Скандал с реконструкций сквера у памятника С.М. Кирову в Мурманске еще долго будет на слуху у северян.

В "Мурманских городских парках и скверах", которые отвечали за объект, 14 июля прошли обыски. Из-за работ, которые и в администрации города, и в правительстве назвали безобразием и позором, было возбуждено уголовное дело по двум производстам: ч. 3 статьи 159 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) УК РФ и частью 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

- В помещениях учреждения, занимающегося благоустройством мест массового отдыха жителей города Мурманска, а также ряде подрядных строительных организаций прошли обысковые мероприятия. Оценка изъятому имуществу, а также действиям лиц будет дана по результатам проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис потребовал уволить руководителя "Мурманских городских парков и скверов" Александра Накая, но за того заступились депутаты горсовета Мурманска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/790479" frameborder="0"></iframe> В Мурманске в МАУК "Городские парки и скверы" проходят обыски.Автор: пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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