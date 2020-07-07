2020-07-07T09:48:11+03:00
Общество

Директор «Мурманских парков и скверов» прокомментировал ситуацию с увольнением из-за скандального ремонта сквера у памятника Кирову

Александр Накай считает, что сделал все, чтобы зеленую зону привели в порядок в срок
Елена ЧУМАКОВА
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Александр Накай в этом году постоянно был на объекте, но подрядчик все равно не успел в срок сделать работы. Фото: Из личного архива Александра НакаяАлександр Накай в этом году постоянно был на объекте, но подрядчик все равно не успел в срок сделать работы. Фото: Из личного архива Александра Накая
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Пока в деле с позорной реконструкцией сквера у памятника Кирову в Мурманске разбираются правоохранительные органы, в правительстве региона уже машут шашками.

Напомним: в мае выяснилось, что зеленую зону в центре города привели в порядок спустя рукава. Подрядчик взялся за гарантийные обязательства, но в итоге в срок уложиться не смог и сдвинул дату окончания работ еще на месяц. В правоохранительных органах расследуют уголовное дело, но власти уже нашли виноватого.

Им оказался директор «Мурманских парков и скверов» Александр Накай. Именно его посоветовал гнать подальше губернатор Мурманской области Андрей Чибис главе администрации столицы Заполярья Евгению Никоре.

- Оперативное совещание у губернатора я обычно не смотрю. Потом посмотрел, - прокомментировал ситуацию «КП» Александр Накай. – Я скажу одно: когда работаешь с подрядчиком вплотную, говорить – это одно, а работать – другое. Компания-подрядчик не хочет исполнять свои обязательства, ты начинаешь, можно сказать, ее подгонять, чтобы все-таки сделала свою работу. На это же никто не смотрит. Все хотят результат, но никто не знает, как это работает.

По словам Александра Викторовича, он и его сотрудники сделали все, чтобы сквер сдали в срок, но обстоятельства оказались сильнее: то срыв поставки гранита, то люди заболели, то еще что-то.

- У нас тоже нет такого права, взять палки и бить этих подрядчиков, чтобы работали. А компанию на середине пути никто не меняет: и аванс заплачен, и материалы заказаны, - отмечает Александр Накай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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