Житель Мурманска получил страховку за то, что заразился коронавирусом в самолете

Перелет Москва - Мурманск окупился одному из пассажиров с лихвой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус прочно облюбовал Кольский полуостров и уходить с него, кажется, не торопится. Тем не менее, северяне постепенно начинают возвращаться к прежнему образу жизни, ходить в рестораны и путешествовать. Однако риск заразиться COVID-19, несмотря на все меры предосторожности, сохранятся. И от этого, оказывается, можно застраховаться.

- 38-летний житель Мурманска оформил программу страхования от коронавирусной инфекции для пассажиров авиационного транспорта. В начале июня он совершил перелет из Москвы в Мурманск, а через несколько дней почувствовал себя плохо и обратился к врачу, - рассказывает подробности страховая компания. – Анализ на коронавирус оказался положительный. Мужчине потребовалась госпитализация.

После выздоровления он подал документы в страховую и получил причитающиеся ему 50 тысяч рублей. В общем, предусмотрительный мурманчанин смог извлечь выгоду даже в такой непростой ситуации.

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