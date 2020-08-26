В Белокаменке за два дня подтвердили три новых случая коронавируса

Коронавирус снова пришел в Белокаменку. Фото: правительство МО

На масштабной стройке в Белокаменке, втором самом крупном очаге коронавируса после Мурманска, затишье периодически нарушается. Пару недель там царило спокойствие, однако 25 августа снова появились новые зараженные - в печальную сводку добавились еще двое. 26 августа коронавирус решил продолжить свою деятельность - заболел еще один человек. Таким образом, по данным оперштаба, число ковидных пациентов в Белокаменке достигло 2313.

Всего в Заполярье зафиксировано 12428 случаев заражения COVID-19, из них 68 - за последние сутки. От опасной инфекции скончались 154 человека. Тем не менее, много и выздоровевших - 80%. Врачам удалось вылечить 9970 пациентов.

Как отмечает региональный Минздрав, в Кольском крае снижается заболеваемость коронавирусом. В Мурманской области уже открылись торговые центры, кафе и рестораны, бассейны и другие заведения.

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