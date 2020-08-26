Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 26 августа 2020 года составило 154 человека

Коронавирус продолжает забирать жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус не сдает позиции, продолжая стабильно уносить каждые сутки несколько жертв. Так, по последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе уже 154 умерших от ковида пациентов. За минувшие сутки прибавились двое. Пока что подробности о последних погибших - их пол, возраст, сопутствующие заболевания, не уточняются.

Всего в Кольском крае инфицированы 12496 человек, за сутки прибавилось 68 новых случаев. Безусловным лидером уже давно является Мурманск, где заражены 6818 пациентов. На втором месте - Белокаменка, с результатом в 2313 заболевших. Печальную тройку замыкает Североморск - 1051 ковидных северян.

Тем не менее, много в Мурманской области и выздоровевших, а именно 80%. Так, за последние сутки вылечились от опасной инфекции еще 145 человек. А всего из больниц по выздоровлению выписаны 9970 пациентов.

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