Уволен виновный в провале кампании по ремонту дорог в Мурманске

Не сделанные в срок дороги стоили должности начальнику "Управления дорожного хозяйства". Фото: Евгения ГУСЕВА

26 августа стал настоящим днем увольнений в администрации Мурманска. Первым покинул свой пост Александр Накай, директор «Мурманские городские парки и скверы». Причиной потери должности стал скандальная реконструкция сквера у памятника Кирову.

Поводом для увольнения его коллеги – руководителя «Управления дорожного хозяйства» администрации Мурманска Дениса Мороза – стал провал кампании по ремонту городских транспортных артерий. Напомним: 24 августа на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выяснилось, что за неделю до дедлайна в столице Заполярья отремонтировано только 55% дорог – в двух округах к работам подрядчик только приступил.

Глава региона потребовал строго наказать виновных в провале дорожной кампании. Фамилии тех, кто покинет ряды чиновников, глава администрации Евгений Никора назвал 26 августа на совещание у Андрея Чибиса и его заместителя Оксаны Астаховой. Собственно говоря, работы лишился Денис Мороз, как ответственный за происходящее.

К слову, как и Александр Накай, Денис Мороз сейчас находится в отпуске и, возможно, даже не знает о сгустившихся над его головой тучах.

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