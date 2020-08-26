Москва выделит больше 5 миллиардов рублей на реализацию проекта «Новый Мурманск»

Подписанное соглашение дало старт реализации масштабного проекта. Фото: Правительство Мурманской области

Стоит отметить, что амбициозный проект губернатора Мурманской области Андрея Чибиса под громким названием «Новый Мурманск» вызвал немало скепсиса у северян – уж больно сказочным нарисовали будущий район и уж больно много денег надо на его реализацию. Однако, как говорится, вода камень точит.

- Подписали соглашение о федеральном финансировании «Нового Мурманска» с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, - сообщил о важном событии Андрей Чибис. – По сути, это старт масштабного и нужного нам проекта. Областной центр – столица Арктики и должен соответствовать этому званию.

Общий объем инвестиций, которые получит Мурманская область, превысит 5 миллиардов рублей. На эти деньги планируется построить культурно-деловой центр, создать благоустроенную набережную и современного пирс на правом берегу Кольского залива. Также речь идет о возведении универсального зернового терминала.

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