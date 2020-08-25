Невостребованные земли Минобороны вернут Мурманской области

Андрей Чибис договорился с Минобороной о инвентаризации земель. Фото: Правительство Мурманской области

Богата земля русская просторами. Полно их в Мурманской области, но использовать надо с толком.

- В Мурманской области есть земли Минобороны, которые ведомство не использует. Это участки, где сейчас ничего нет, а могут быть турбазы, рыбоперерабатывающие фабрики, жилые дома или нужные Северу и Арктике предприятия, - говорит губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

После отпуска Андрей Владимирович не вернулся на Кольский полуостров, а провел ряд встреч в Москве. Одна из них с замминистром обороны РФ Тимуром Ивановым касалась как раз оказавшихся не у дел у военных территорий.

- Договорились, что проведем совместную инвентаризацию земель и будем возвращать невостребованные участки в оборот и отдавать под строительство. Например, одна из компаний готова построить у нас современный порт-хаб, чтобы размещать инфраструктуру для контейнерных терминалов морских перевозок. Вопрос только за землей под стройку, - отметил глава региона.

Ревизия коснется не только земли, но и жилого фонда военнослужащих и необходимых коммуникаций. Это будет сделано для того, чтобы повысить качество жизни людей в военных гарнизонах.

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