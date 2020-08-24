9 школ в Мурманской области не готовы к новому учебному году

Дети готовы, а а вот школы - пока не все. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Буквально через неделю в школах Заполярья прозвенят первые звонки, и ребята сядут за парты постигать сложные, но такие интересные науки. Но вот все ли учебные заведения готовы к встрече со своими воспитанниками?

- Приемка готовности учреждений образования к новому учебному году завершена. Акты о готовности не предоставили школы в Туломе, Молочном, Мурмашах и Никеле, а также две школы и лицей в Мончегорске и две школы в Оленегорске, - доложила на «оперативке» министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Как выяснилось, в ситуации виноваты строители, которые не успели завершать все ремонтные работы в этих учреждениях до 20 августа. Однако как хором заверили главы администраций Монечгорска, Оленегорска, Кольского и Печенгского районов на учебном процессе это не отразится.

- В этом году были больше времени на проведение ремонтов из-за пандемии коронавируса. Это плохая ситуация, когда за неделю начинаем подгонять подрядчиков. Это значит, что в моменте уровень контроля был не достаточный. Все сделать, чтобы эти объекты были сданы в максимально сжатые сроки с надлежащим качеством исполнения работ. С начала сентября начинаем учебный год в очном режиме, - прокомментировал ситуацию губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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