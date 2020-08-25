На облицовку Мурманского областного драмтеатра гранитом и мрамором потратят почти 183 миллиона рублей

Облицовка театра мрамором и гранитом влетит в копеечку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Месяц назад строители уверяли, что Мурманский областной драматический театр готов на 69%. Однако работы в храме Мельпомены, реконструкция которого идет уже пять лет, еще немало. Разумеется, не обойдется и без новых финансовых вливаний.

Так на портале госзакупок появилось сразу три тендера на общую сумму превышающую 189 миллионов рублей. Итак, по условиям первого тендера за на 6,5 миллиона рублей предлагается выполнить работы по реставрации художественного оформления потолка зрительного зала драмтеатра. Согласно условиям второй закупки выполнение работ по облицовке гранитом цоколя здания и крыльца, а также по облицовке мрамором главной парадной лестницы и колонны обойдется в 86,3 миллиона рублей. Третий тендер на выполнение работ по облицовке мрамором и гранитом полов, подоконников и санузлом предусматривает затраты в 96,4 миллиона рублей.

Напомним: долгожданное открытие открытие драматического театра запланировано на 27 марта.

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