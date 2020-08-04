Мурманский драматический театр планируют открыть 27 марта

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:55:50+03:00

На завершение строительных работ из Москвы ждут внеочередной транш в 120 миллионов рублей

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Пятый год идет реконструкция главного храма Мельпомены в столице Заполярья, и, конечно, северянам уже не терпится взглянуть на дело рук строителей, а актерам сыграть на обновленной сцене. О ходе главной стройки города на оперативном совещании у главы региона доложила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

- В рамках реконструкции театра продолжаются ремонтные работы: подъем зрительного зала и установка витражей. В ближайшее время будут заключены контракты на поставку и монтаж пассажирских лифтов, роспись потолка, облицовку цокольного этажа и установку входной группы, - отметила Елена Дягилева. – Техническая готовность объекта – 69%.

Кроме того, в правительстве ждут дополнительный транш в 120 миллионов рублей из федерального бюджета. Эта сумма заложена на 2021 год, но ее планируют потратить уже в этом, чтобы завершить все основные строительные работы и перейти закупке светомузыкального оборудования в ускоренном режиме, чтобы полностью закрыть работы в первом квартале 2021-го.

- Драматический театр планируется открыть в День театра, 27 марта, - сообщила вице-губернатор.

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