При строительстве нового моста на перегоне станций Кола-Выходной нашли рельсы 1915 года

26 Июль 2020 2020-07-26T09:14:54+03:00

У нового моста не будет опор в воде. Фото: правительство Мурманской области

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1 июня рухнул мост на перегоне станций Кола-Выходной, и железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось. В кратчайшие сроки была построена альтернативная ветка через Молочный, по которой пошли грузовые и пассажирские поезда. А строители приступили к возведению новой переправы.

Первый этап строительства уже завершен. Так, 20 июля забетонировали последнюю из 34 свай и закончили сборку трех пролетных строений. Их общая протяженность почти 150 метров.

- Проектом предполагается, что новый мост будет трехпролетным (у прежнего было четыре пролета). Всего предполагается четыре опоры – две из них в русле реки близ берега, поддерживающие основной пролет. Длина крайних пролетов – 18,2 метра, между ними – металлическая ферма длиной 111,3 метров. При таких особенностях конструкции воздействие воды на опоры будет минимальным. Дальние от русла реки опоры будут стоять на четырёх сваях, а те, что ближе к руслу реки, – на 13. Глубина погружения свай — 20 метров, - рассказали в пресс-службе "Октябрьской железной дороги".

Работы на объекте вряд ли можно назвать легкими. Зато интересными - точно. Во время бурения были обнаружены рельсы 1915 года. Чтобы их демонтировать, понадобилось почти трое суток.

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