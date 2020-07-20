Мурманский областной драмтеатр готов к открытию на 69%
Планируется, что 2020 год ознаменуется окончанием реконструкцией сразу двух культурных учреждений. К концу года должен распахнуть свои двери Мурманский областной драматический театр, а чуть раньше – в ноябре – Мурманский краеведческий музей. Правда, пока в это верится с трудом.
- Драматический театр – 69% готовности. Работы ведутся, параллельно уточняем стоимость по отдельным видам работ: отделка мрамором, установка лифтов, роспись потолков. Также уже была проведена встреча по монтажу звукового и светового оборудования. Практически все работы, в плане стоимости и контрактации выполнили, остались только укладка паркета и установка дверей. Держим на особо контроле! – доложил министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.
В Мурманском краеведческом музее все еще грустнее. По словам чиновника, низкое освоение связано с корректировкой проектной документации. До 30 июля все изменения в проектную документацию будут сформированы и отправлены на экспертизу. Работы ведутся, на объекте трудится порядка 30 человек.
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