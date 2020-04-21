В Мурманском областном драмтеатре появятся красочные витражи за 6,4 миллиона рублей
Мурманский областной драматический театр, который все еще преображают, украсят художественные витражи "Тиффани" за 6,4 миллиона рублей. Деньги были выделены из средств областного бюджета. Красочные изображения должны появится на окнах главного в Заполярье храма Мельпомены до 30 октября этого года.
- Витражные блоки выполняются с соблюдением исторического рисунка витражей Мурманского областного театра 70-х годов, толщина стекол 4 миллиметра. Еженедельно должны предоставляться фотоотчеты для пошагового контроля за ходом выполнения работ. Витраж изготавливается с использованием стекла марки Spectrum (США) и не менее 20 оттенков цвета, - сообщается в тендере на сайте госзакупок.
Напомним: в мурманском областном драмтеатре готовятся к облицовке мрамором и реставрационным работам. В ближайшее время для храма Мельпомены закупят устройство для подъема зрительного зала.
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