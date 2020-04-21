В Мурманском областном драмтеатре появятся красочные витражи за 6,4 миллиона рублей

21 Апр 2020 2020-04-20T23:39:36+03:00

Работы по установке декораций должны быть завершены к 30 октября этого года

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Мурманский областной драматический театр, который все еще преображают, украсят художественные витражи "Тиффани" за 6,4 миллиона рублей. Деньги были выделены из средств областного бюджета. Красочные изображения должны появится на окнах главного в Заполярье храма Мельпомены до 30 октября этого года.

- Витражные блоки выполняются с соблюдением исторического рисунка витражей Мурманского областного театра 70-х годов, толщина стекол 4 миллиметра. Еженедельно должны предоставляться фотоотчеты для пошагового контроля за ходом выполнения работ. Витраж изготавливается с использованием стекла марки Spectrum (США) и не менее 20 оттенков цвета, - сообщается в тендере на сайте госзакупок.

Напомним: в мурманском областном драмтеатре готовятся к облицовке мрамором и реставрационным работам. В ближайшее время для храма Мельпомены закупят устройство для подъема зрительного зала.

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