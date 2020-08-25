На полуострове Рыбачий нашли загадочный каменный лабиринт

Кто создал таинственные "спирали" - не известно. Фото: #northdocru, документальный проект о Русском Севере

Кольский полуостров хранит в себе много тайн, и одна из них - "вавилонские" лабиринты, которые разбросаны по всей Мурманской области. Кто, а главное, зачем, выложил эти причудливые каменные спирали, до сих пор остается загадкой. На один из таких ранее неизведанных лабиринтов наткнулся заполярный путешественник Павел Кондратьев на полуострове Рыбачьем.

- Мне сказали, что в Интернете есть всего одна фотография этого места и даже опытные краеведы не знают, где находится этот лабиринт. Нашел я его случайно в середине июля, уже тогда для себя решил - обязательно возьму дрон и сделаю кадр с воздуха, - рассказывает тревэл-блогер в своем Instagram-аккаунте. - Лабиринт мы не портили, ходили аккуратно. Вообще, про эти «Вавилоны» ходят множество легенд. Точное предназначение их никто не знает.

Как отмечают на официальном туристическом портале Мурманской области, есть несколько версий того, зачем нужны эти "спирали". Одни считают, что так первобытные люди делали схемы ловушек для рыбалки. Другие думают, что это было ритуальным местом для жертвоприношений. Были также теории, что это портал в другой мир или ловушка для духов, чтобы они не проникли в мир живых.

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