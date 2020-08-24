Под Мурманском начался монтаж пролетов нового моста через реку Кола

Пролет будут двигать специальные приспособления. Фото: Российские железные дороги "РЖД"

Чуть больше месяца осталось у строителей, чтобы закончить возведение нового железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском. Напомним: его предшественник рухнул в бурные воды вовремя весеннего паводка. Поезда пришлось пустить по альтернативному пути, а на месте павшего смертью храбрых сооружения строить новую переправу. Рабочие уже смонтировали опоры и перешли к следующему еще более ювелирному этапу.

- Строители приступили к операции по надвижке пролетов на береговые опоры. Собранные конструкции длиной 111 метров будут установлены на свои места при помощи специальных гидротолкателей и домкратов, которые осуществляют перемещение конструкций по проложенным накаточным устройствам со скоростью около одного метра в час. Работы будут проводиться в течение недели, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

К слову, новый мост планируют испытать уже 30 сентября.

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