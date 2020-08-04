30 сентября планируют испытать новый железнодорожный мост через реку Кола под Мурманском

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:07:23+03:00

На объекте идет установка двух из трех опор

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К 1 октября планируется восстановить движение по основной железнодорожной ветке, ведущей к Мурманску. Напомним: из-за обрушения моста через реку Кола в районе Выходного пришлось в срочном порядке тянуть альтернативный путь и пускать поезда через город Кола, что доставляет его жителям определенный дискомфорт.

Однако работы по возведению новой железнодорожной переправы идут по графику. На объекте круглосуточно трудятся 158 специалистов.

- Первая опора готова на 100%, сейчас идет установка еще двух. Мост будет состоять из трех пролетов, центральный – 110 метров длиной – уже на строительной площадке. Рисков и срывов мы в данный момент не видим, рассчитываем, что все будет готово в срок и качественно, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который лично проинспектировал ход работ.

На 30 сентября запланирована испытания объекта, а 1 октября РЖД собирается открыть движение по этому участку. А потом уже проводить работы по благоустройству.

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