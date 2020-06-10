Новый мост через Колу в Выходном будет стоить 1,2 миллиарда рублей

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:45:56+03:00

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Обрушение моста через реку Кола в Выходном поставило сразу две задачи: построить новую переправу и проложить альтернативную ветку, которая бы связала Мурманск с остальной Россией. Ведь сейчас составы в столицу Заполярья не доходят.

Рельсы уже вовсю укладываются: из нужных 5,7 километров сделано более трех, до конца июня железнодорожное сообщение восстановят. А вот с новой переправой все не так просто.

"РЖД" заключили контракт на восстановление обрушившегося железнодорожного моста, на объект потратят почти 1,2 миллиарда рублей, а закончить работы планируют к 30 сентября 2021 года.

Меж тем продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после ЧП.

- В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1984 года по настоящее время уровень воды поднимался и на более высокие метки, о чем получены соответствующие сведения. Проведен осмотр места происшествия с привлечение следователей-криминалистов СЗ СУТ СК России и других специалистов правоохранительных и иных органов. В настоящее время следователями назначены и проводятся строительно-техническая и технологическая судебные экспертизы. В г.Москве, г.Санкт-Петербурге и г.Мурманске изъята вся необходимая для производства экспертиз документация, в том числе в подрядных организациях, осуществляющих ремонт моста, - сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СКР России.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал причину обрушения моста.

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