Душил шнурком от сменки, раздел и закопал в снег: 15-летнего подростка из Кандалакши отправили в воспитательную колонию за издевательства над школьником

Одежду своей жертвы Денис раскидал рядом с телом Вити. Фото: СКР по Мурманской области

В феврале этого года в Кандалакше в Мурманской области чудом спасли 10-летнего Витю (имя изменено). Его в одних трусиках нашли закопанным в снег в лесу. Еще бы несколько минут, и он бы замерз - на момент, когда врач скорой помощи бежал с мальчиком на руках через сугробы к машине, температура тела ребенка была всего 28 градусов.

Как же он оказался в лесу? Туда его намеренно привел 15-летний Денис Иванов (имя изменено). Подросток и его жертва учились в одной школе, Денис набивался в друзья к Вите, но тот не очень хотел общаться со странным парнем. На поведение последнего жаловались десятки людей: в школе он был неизменно вежлив с учителями, а вот с детьми - жесток: толкал, колол иголками, бил. Как рассказала "КП" жительница Кандалакши, он толкнул ее сына в водосброс Нивских ГЭС, в чем признался сам, хотя произошедшее признали несчастным случаем.

В день, когда все случилось, Денис "забил стрелку" Вите. Подросток позвал мальчика в лес, причем не просто чтобы побить - он хотел убить ребенка.

15-летнего Дениса не раз пытались отправить в исправительное учреждение.

- Денис бил Витю кулаком по голове и в область живота, после чего мальчик потерял равновесие и упал в снег. Затем Денис продолжил наносить потерпевшему удары ногой по спине и в живот, стал душить руками, а потом накинул на шею Вити шнур от мешка со сменной обувью, обмотал его вокруг шеи и на протяжении двух минут сдавливал шею потерпевшего до тех пор, пока тот не потерял сознание. После этого Денис не менее четырех раз ударил свою жертву по голове ногой, а также не менее трех раз ударил головой о твердый снежный покров, - рассказали в Кандалакшском районном суде.

Подросток подумал, что убил мальчика и решил спрятать тело. Перед этим совершил странный и неочевидный поступок - раздел свою жертву до нижнего белья. Всю одежду и обувь он раскидал вокруг, а тело припорошил снегом.

Витю спасло то, что все происходящее видели две девочки. Они были не случайными очевидцами: Денис заставил их смотреть, как он убивает. Одна из девочек не выдержала и в слезах бросилась домой, где обо всем рассказала маме. Та сразу бросилась искать мальчика, а потом вызвала скорую.

Дениса пытались признать невменяемым, но оказалось, что несмотря на все странности в своем поведении, он вполне осознает, что делает. Кстати, на его совести это не первое преступление (хотя и самое страшное), его уже пытались отправить в исправительное учреждение, но из-за одного из заболеваний, не связанных с психикой, он избежал наказания. Но не в этот раз.

Против Дениса возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть в покушении на убийство малолетнего лица. Суд признал подростка виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года восемь месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а также частично удовлетворил гражданский иск прокурора г. Кандалакша Мурманской области о взыскании в пользу пострадавшего денежной компенсации за причинение морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Приговор был оглашен еще в июле этого года, но мама подростка (она воспитывает его одна), пыталась обжаловать его.

- Осужденный, его защитник и законный представитель осужденного, не согласившись с приговором Кандалакшского районного суда Мурманской области, обратились с апелляционными жалобами в Мурманский областной суд, который в процессе рассмотрения дела в порядке апелляции согласился с выводами суда первой инстанции о размере и виде наказания, назначенного несовершеннолетнему, и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб, - уточнили в Кандалакшском суде.

Приговор вступил в силу. Что же касается Вити, то он несколько недель провел в больнице, после чего перешел на домашнее обучение. Ему нужно время, чтобы забыть тот кошмар, через который он прошел.

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