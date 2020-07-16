2020-07-16T13:34:22+03:00
Происшествия

Подростку из Кандалакши, который избил и закопал в снег 10-летнего мальчика, вынесли приговор

Жестокий школьник полностью признал свою вину
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
15-летний Денис придушил 10-летнего Витю, а когда тот потерял сознание, закопал в снег. Фото: СКР по Мурманской области15-летний Денис придушил 10-летнего Витю, а когда тот потерял сознание, закопал в снег. Фото: СКР по Мурманской области
Изменить размер текста:

Эта история потрясла не только Мурманскую область, но и всю Россию. В конце февраля в Кандалакше считанные минуты спасли жизнь 10-летнему Вите*. Его в снег живым закопал 15-летний Денис Иванов.

Перед этим он побил школьника, раздел почти догола и придушил. Когда Витя потерял сознание, мучитель подумал, что убил его, поэтому и решил его закопать. Выжила его жертва только потому, что происходившее видели две девочки, одна из которых побежала звать на помощь маму. Та вызвала "скорую", врачи бежали по снегу и выкапывали ребенка.

На душе Дениса это не единственный грех. Его обвиняли в том, что он толкнул в канал во время водосброса 8-летнего мальчика, также родители и дети не раз жаловались на агрессию подростка. Но в спецучреждение его не отправляли, потому, что у него было заболевание - астма.

Против Дениса после случившегося 21 февраля возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Спустя почти пять месяцев подросток услышал приговор.

- В ходе предварительного следствия вину в инкриминируемом деянии он признал полностью и дал признательные показания. При этом несовершеннолетний пояснил, что мотивом совершения противоправного деяния явилось конфликтное поведение потерпевшего в отношении третьего лица. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Помимо этого семья мальчика (он живет с мамой), выплатит семье Вите деньги.

- Иск прокурора города Кандалакши, заявленный в интересах потерпевшего, о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворен в размере 500 тысяч рублей, - рассказала старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Но на этом точка не поставлена. Уголовное дело по статье о халатности было возбуждено против органов опеки Кандалакши, в которые не раз жаловались на Дениса и его семью, но в итоге подросток делал, что хотел.

* имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчика из Мончегорска, избитого отчимом, отдадут на воспитание отцу. Однако мужчина восемь лет не принимал участие в воспитании сына (Подробности)

В Кандалакше подросток прокатился на грузовом поезде и попал в реанимацию. Зацепер использовал состав в качестве такси (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: почему закрыли въезд в ЗАТО Островной
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: почему закрыли въезд в села Терского района
В Мурманске открылся роддом №1, но рожениц он пока не принимает
Жителю Колы дали 8 месяцев колонии строгого режима за угрозы убийством в адрес тещи
Погода в Мурманске на 17 июля 2020 года: в Мурманской области будет до +25 градусов
У жителя Москвы, который приехал в Мурманскую область снимать фильм, украли вещи и деньги
Первые результаты ЕГЭ-2020: Гимназисты из Мурманска и Апатитов сдали информатику на 100 баллов
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на 46 месте в России по количеству смертей от коронавируса
Житель Финляндии незаконно проехал в Мурманскую область на велосипеде
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на четвертом месте в России по количеству заражений на 100 тысяч человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область снова в топ-10 регионов по числу зараженных за сутки
15 детских площадок в Мурманске оказались небезопасны
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 июля 2020 года составило 42 человека
За день в WhatsApp-приемную при правительстве Мурманской области поступило 140 обращений по здравоохранению
16 июля Андрей Чибис проведет онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Мурманской области
Валерия Перетрухина сняли с должности главного врача Мурманской областной детской клинической больницы
Движение троллейбусов и автобусов в Мурманске теперь можно отслеживать на "Яндекс.Карты"
Жителя Мурманска ночью обокрали соседи, пока он спал
Врача на дом в Мурманске теперь можно вызвать через Viber или WhatsАpp
ДТП в Мурманске: на перекрестке улиц Челюскинцев и Володарского сбили 69-летнюю женщину
В Мурманском областном краеведческом музее появятся мультимедийные экспозиции
ДТП в Кандалакше: водитель Toyota Camry сбил на "зебре" 15-летнюю девушку
В Кандалакше появится муниципальный приют для собак
В Мурманске на базе областной научной библиотеки создадут планетарий и Центр современного искусства
В Заозерске бьют тревогу из-за разлива нефтепродуктов