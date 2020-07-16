Подростку из Кандалакши, который избил и закопал в снег 10-летнего мальчика, вынесли приговор

Эта история потрясла не только Мурманскую область, но и всю Россию. В конце февраля в Кандалакше считанные минуты спасли жизнь 10-летнему Вите*. Его в снег живым закопал 15-летний Денис Иванов.

Перед этим он побил школьника, раздел почти догола и придушил. Когда Витя потерял сознание, мучитель подумал, что убил его, поэтому и решил его закопать. Выжила его жертва только потому, что происходившее видели две девочки, одна из которых побежала звать на помощь маму. Та вызвала "скорую", врачи бежали по снегу и выкапывали ребенка.

На душе Дениса это не единственный грех. Его обвиняли в том, что он толкнул в канал во время водосброса 8-летнего мальчика, также родители и дети не раз жаловались на агрессию подростка. Но в спецучреждение его не отправляли, потому, что у него было заболевание - астма.

Против Дениса после случившегося 21 февраля возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Спустя почти пять месяцев подросток услышал приговор.

- В ходе предварительного следствия вину в инкриминируемом деянии он признал полностью и дал признательные показания. При этом несовершеннолетний пояснил, что мотивом совершения противоправного деяния явилось конфликтное поведение потерпевшего в отношении третьего лица. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Помимо этого семья мальчика (он живет с мамой), выплатит семье Вите деньги.

- Иск прокурора города Кандалакши, заявленный в интересах потерпевшего, о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворен в размере 500 тысяч рублей, - рассказала старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Но на этом точка не поставлена. Уголовное дело по статье о халатности было возбуждено против органов опеки Кандалакши, в которые не раз жаловались на Дениса и его семью, но в итоге подросток делал, что хотел.

* имена изменены

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