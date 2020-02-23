Подросток из Кандалакши, закопавший живым 11-летнего ребенка, душил котят и бил беременную учительницу

Жестокий поступок 15-летнего подростка из Кандалакши поднял на поверхность многие пугающие истории из прошлого малолетнего северянина. Напомним, 21 февраля Денис Иванов (имя изменено) жестоко расправился с 11-летним мальчиком. Парень попытался задушить школьника, а когда тот потерял сознание, закопал его в снегу, подумав, что он мертв.

Сейчас мальчик находится в реанимации и боится, что обидчик останется безнаказанным и завершит начатое. Следователи уже задержали малолетнего садиста и завели на него уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Он находится в СИЗО. А пока правоохранительные органы занимаются расследованием, в соцсетях поднялся резонанс, и всплыли многочисленные случаи жестокости Дениса. Своей беспощадностью он прославился давно.

Весь город знал, какой он..

- Этот парень еще во 2-3 классе бил беременную учительницу, также пытался пырнуть ножом мою одноклассницу, скидывал детей с велосипеда, душил котят, - перечисляет "КП" послужной список садиста кандалакшанин, который был знаком с подростком.

От кулаков подростка пострадало много ребят. Соседи семьи Ивановых говорят, что как только Денис выходил во двор, они сразу забирали детей по домам. Остается только удивляться, почему кандалакшане не стали еще раньше трубить во все колокола.

- Колотил он и моего брата. Еще немного, и голову бы в кровь разбил. Ладно я вовремя из магазина вышла. Ему уже ничем не поможешь, он и так 3 раза в психиатрической больнице лежал, а его мама пытается его то защитить, то наоборот, за решетку его отправить, - пишет в группе "Кандалакша онлайн" Владимира Пищулина.

Также за Денисом были замечены и другие странности. Парню мерещились призраки, а в Интернет на всеобщее обозрение он выкладывал свои голые фотографии.

Как рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, парень давно состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Учится он в коррекционном классе школы №19.

- Я удивлен, что его до сих пор не перевели в коррекционное учебное заведение, учитывая что Денис давно ведет такой асоциальный образ жизни, - делится житель Кандалакши Андрей Вишневский.

До событий 21 февраля подросток успел совершить и другое убийство. Как сообщают соцсети, несколько лет назад он сбросил с дамбы в реку 8-летнего ребенка, с улыбкой наблюдая, как тот тонет. За это ужасающее преступление юноша месяц пробыл в психиатрической больнице. После этого случая садист избил бездомного человека. Какие еще чудовищные вещи мог натворить Денис, остается только догадываться…

- Весь город знал, какой он. И что такая жестокость в нем присутствует. Я всех детей ограждала во дворе от общения с ним, особенно после того, как подросток убил мальчика, - рассказывает местная жительница Татьяна Астрадымова.

Известно, что малолетнего северянина воспитывает мать. Недавно за ней тоже был замечен очень подозрительный поступок.

- Его мама работает в местном супермаркете товароведом. Недавно она дралась в магазине с детдомовской девочкой, из-за того, что та пыталась украсть дезодорант, - сообщил житель Кандалакши.

Что касается папы мальчика, его родительская "забота" ограничилась побоями.

- Родители 15-летнего парня разведены. Отец выпивал, бил мальчика и его мать. Как мне известно, он раньше работал в полиции. Возможно, замял старые темные дела своего сына, - отмечает источник.

Был спокойным

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что есть и те, кто заступается за Дениса. Точнее, не то, чтобы совсем оправдывают, но говорят, что делать из парня монстра не стоит.

- Закидайте меня "тапками", но я вступлюсь за его мать! Она хорошая женщина, да она одна его воспитывает... Вернее, она работает с утра до ночи, чтоб обеспечить себя и его! Возможно, есть и ее вина в упущении, но не надо унижать и оскорблять ее пожалуйста! - уверена знакомая семьи Татьяна Астрадымова.

Ученики школы №19 говорят, что Денис был спокойным, хоть и со странностями. И не все верят, что он оказался способен закопать живого мальчика в снег.

Месть за младшего брата

По словам пользователей соцсетей, за нынешней трагедией, которая произошла у стен школы №19, наблюдало много ребят. Но никто из них не позвал на помощь. Сложно сказать, что повлияло на их бездействие – шок, запугивание или что-то еще...

- Похоже, этот кошмар произошел на почве ссоры между пострадавшим мальчиком и младшим братом 15-летнего. Они учились в одном классе, видимо, конфликтовали, - отмечает источник.

В сложившейся ситуации собирается разобраться Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

- Хочу предложить свою помощь семье пострадавшего мальчика. За подростком, который избил ребенка, следят все субъекты профилактики Кандалакши. Нужно проверить, все ли законодательные меры были к нему применены. Лично наведаюсь в город 26 февраля, чтобы все выяснить, - отмечает детский омбудсмен.

"КП" продолжает следить за развитием событий.

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