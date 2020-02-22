15-летний подросток из Кандалакши избил и попытался задушить 11-летнего мальчика

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:03:38+03:00

Следователям еще предстоит узнать, что стало причиной такой жестокости. Фото: СУ СКР по МО

Когда юноше показалось, что его жертва мертва, он закопал его снегу

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Страшный случай произошел 21 февраля в Кандалакше на улице Новой: 15-летний подросток чуть не убил 11-летнего мальчика. По данным следствия, парень сначала избил, а затем попытался задушить юного северянина. Когда последний потерял сознание, несовершеннолетний посчитал, что мальчик уже мертв и закопал свою жертву в снегу.

К большому счастью, малыша нашли взрослые, которые вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

-Подозреваемого в кратчайший срок установили и задержали, с ним уже работают следователи. Ввиду жестокого способа совершения преступления, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подростка под стражу. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также мотив совершенного деяния, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

На 15-летнего кандалакшанина завели уголовное дело по п.«в» части 2 статьи 105 УК РФ “Убийство малолетнего”. Расследование дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU