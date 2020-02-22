2020-02-22T11:03:38+03:00
Происшествия

15-летний подросток из Кандалакши избил и попытался задушить 11-летнего мальчика

Когда юноше показалось, что его жертва мертва, он закопал его снегу
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Следователям еще предстоит узнать, что стало причиной такой жестокости. Фото: СУ СКР по МОСледователям еще предстоит узнать, что стало причиной такой жестокости. Фото: СУ СКР по МО
Изменить размер текста:

Страшный случай произошел 21 февраля в Кандалакше на улице Новой: 15-летний подросток чуть не убил 11-летнего мальчика. По данным следствия, парень сначала избил, а затем попытался задушить юного северянина. Когда последний потерял сознание, несовершеннолетний посчитал, что мальчик уже мертв и закопал свою жертву в снегу.

К большому счастью, малыша нашли взрослые, которые вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

-Подозреваемого в кратчайший срок установили и задержали, с ним уже работают следователи. Ввиду жестокого способа совершения преступления, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подростка под стражу. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также мотив совершенного деяния, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

На 15-летнего кандалакшанина завели уголовное дело по п.«в» части 2 статьи 105 УК РФ “Убийство малолетнего”. Расследование дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
15-летний подросток из Кандалакши избил и попытался задушить 11-летнего мальчика
В стенах бывшего театра кукол в Мурманске появится Центр современного искусства
Четыре двойки в дате привлекли желающих обменяться кольцами в Мурманске
На выходных в Мурманской области ожидается оттепель
Юные хоккеистки из Мончегорска и Мурманска трижды стали победителями на Красной площади
В Управлении Федерального казначейства по Мурманской области прокомментировали информацию об обысках
Здание правительства Мурманской области признали объектом культурного наследия
В Апатитах проводят проверку по смерти 15-летнего подростка
Мурманская область вошла в топ-10 российских регионов с самым быстрым Интернетом
В Мурманске по выпавшему из окна многоэтажки подростку возбудили уголовное дело
«Я не декабристка!»: Евгения Чибис рассказала, как трудно дался ей переезд в Мурманскую область
Иван Ургант пошутил, что в Кировске снег от элитного дома сбрасывают к обычным
В Мурманске переломали ноги догхантеру, объявившему войну зоозащитникам
Tele2 избавилась от фраз-раздражителей
Из-за штормового ветра закрыли сразу две дороги в Мурманской области
В Белгороде мужчина убил мурманчанку во время секса
В Мурманске к 23 февраля и 8 Марта собирают подарки для пожилых людей
Жительница Междуречья нагоняла по Кольскому мосту на арест Mitsubishi Pajero
Угроза ЧС: В Мурманске выделили почти 5,5 миллиона рублей на вывоз скопившегося во дворах снега
Житель Апатитов из-за ревности вонзил нож в возлюбленную
Через российско-норвежскую границу в Мурманскую область пытались провезти позвонок кита
В Мурманске на стоянке для грузовиков из джипа выбросили беременную собаку с голубыми глазами
Прокуратура заставит подрядчиков доделать кровлю и фасады в трех домах в Никеле и Заполярном
Мурманск посетил православный миссионер из США
В колонию в Мурманске в дамских сумочках пытались пронести сим-карты
В здании правительства Мурманской области и больницах - угроза взрыва
В столовой Оленегорска торговали просроченным мясом
"Всего +16": В детском садике Кировска среди зимы отключили отопление