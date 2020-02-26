2020-02-26T12:03:13+03:00
Общество

«Снял куртку на ходу и закутал»: Врач «скорой» рассказал, как откапывал из снега 11-летнего мальчика в Кандалакше

Губернатор Мурманской области наградил медиков, спасших ребенка после истязаний
Елена МОЛОДЦОВА
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Благодаря врачам Кандалакшской ЦРБ жизнь 11-летнего мальчика теперь вне опасности.Благодаря врачам Кандалакшской ЦРБ жизнь 11-летнего мальчика теперь вне опасности.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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26 февраля на медицинском конгрессе в Мурманске наградили врачей, которым 11-летний Витя* из Кандалакши обязан жизнью. Напомним: несколько дней назад четвероклассник едва не погиб по вине 15-летнего подростка, который избил его на глазах одноклассниц, придушил, раздел до нижнего белья и закопал в снег. Нападавшего уже взяли под стражу, а в следственном комитете возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Сегодня жизни и здоровью Вити ничего не угрожает, а ведь все могло закончиться иначе, не успей медики вовремя.

Пришлось откапывать руками

На месте происшествия бригада скорой помощи оказались уже через три-четыре минуты после вызова. Между школой и детским садом есть небольшой перелесок. Возле него-то и встретила медиков мама с двумя детьми, которая показала, где примерно лежит ребенок, возможно, уже мертвый.

Олег Егупов не любит, когда говорят "если бы на пять минут позже". Для него главное - что успели вовремя. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Олег Егупов не любит, когда говорят "если бы на пять минут позже". Для него главное - что успели вовремя.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Мы прошли по одной тропинке, свернули на другую и увидели, как из сугроба чуть торчат руки и ноги мальчика. Убедившись, что ребенок живой, я стал его доставать, а жене – она фельдшер – сказал, чтобы сделала фотографии на телефон для следователей, - рассказывает Олег Егупов, врач скорой медицинской помощи с 40-летним стажем. – У меня с собой всегда перчатки, я их надел и стал откапывать мальчика, потом взял на руки и понес. На середине пути меня встретил наш водитель и помог донести ребенка до машины, когда я уже практически выбился из сил. Он на ходу снял куртку и закутал в нее парнишку.

Светлана Запрялова буквального вытащила замерзшего ребенка с того света. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Светлана Запрялова буквального вытащила замерзшего ребенка с того света.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

В машине Витю укатали специальным термоодеялом и помчались в больницу, где в приемном покое их уже ждали завтравматологогией Владимир Рынцев и реаниматолог Светлана Запрялова. Сделали мультиспиральную компьютерную томографию, осмотрели и увезли в реанимацию.

Это просто чудо!

- Я потом встречал мальчика в коридорах больниц. Хороший парнишка, вежливый. Внука мне моего напоминает, - признается собеседник «КП». – Очень рад, что не пришлось констатировать его смерть.

Чтобы получить заслуженные награды из рук губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Олегу Егупову и его коллегам пришлось выехать из Кандалакши в шесть утра. Изначально их участие в медицинском конгрессе, где и прошло чествование, не было запланировано.

Для каждого медика Андрей Чибис нашел особенные слова. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Для каждого медика Андрей Чибис нашел особенные слова.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Еще раз хочу акцентировать внимание на том, насколько героические наши медицинские работники, которые в непростых условиях решают порой фантастически сложные задачи. Мы все наслышаны о резонансном случае в Кандалакше. И то, что сегодня пострадавший мальчик идет на поправку, эта заслуга врачей. Хочу поблагодарить и поощрить всех медицинских сотрудников, начиная от тех, кто прибыл на вызов, заканчивая реаниматологом, которая, по сути, спасла ребенка. Низкий вам поклон! Вся страна удивляется: когда температура тела ребеночка всего 26 градусов, вытащить его – это просто чудо! – обратился к медикам Андрей Чибис.

Имена этих людей должны знать северяне. Тем более, что как заметил, глава региона, спасшие мальчика врачи работают в одном из самых проблемных учреждений Заполярья.За высокий профессионализм и оперативность в оказании скорой медицинской помощи в спасении жизни ребенка почетной грамотой губернатора Мурманской области наградили Светлану Запрялову, врач-анестезиолог-реаниматолог Кандалакшской ЦРБ. Благодарности от главы региона также получили Олег Егупов, врач скорой медицинской помощи, Светлана Егупова, фельдшер скорой медицинской помощи, Наталья Осипова, медицинской сестре анестезиолога, Александр Тулпин, водитель скорой медицинской помощи Кандалакшской ЦРБ.

* Фамилии и имена участников истории в статье изменены

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ИСТОЧНИК KP.RU

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