Сборная Снежногорска «Мурманск - столица Арктики» сыграла в финале Высшей Лиги КВН

Стартовали наши земляки не очень хорошо - по итогам первого конкурса заняли последнее место. Фото: kvn.ru

15 декабря в Москве состоялся финал Высшей Лиги КВН. В условиях пандемии веселым и находчивым пришлось выступать перед почти пустым залом.

На сцену вышли команды «Михаил Дудиков» (Ставрополь), Сборная Снежногорска «Мурманск - столица Арктики», «Русская дорога» ( Армавир), Сборная «Татнефти» (Альметьевск), «Полуостров» (Симферополь). Для северян это уже второй финал. В прошлом году снежногорцы, увы, не встали на пьедестал почета.

«Мурманск - столица Арктики» открывала игру.

- Все жалуются на 2020-й год. Ну, вы только год так живёте. А мы - всю жизнь, - даже как-то грустно пошутили северяне.

Стартовали наши земляки не очень хорошо - по итогам первого конкурса заняли последнее место. Потом пошло легче, многие шутки заставляли зал смеяться до слез. А закончили игру северяне красиво - посвятили финальную песню жене капитана Сергея Жарикова - Евгении. Напомним: ее забрал рак всего за несколько дней до финала Высшей Лиги в прошлом году.

В этом году чемпионами стали сразу две команды - первое место поделили «Русская дорога» и Сборная «Татнефти». На втором месте - «Полуостров». Ну, а Сборная Снежногорска везет домой «бронзу».

- Это мог быть и другой результат, если бы Снежногорск вновь не поставили открывать приветствие! Но в этой игре правила устанавливаем не мы, а другие люди. Мы поздравляем наших выпускников. Ребята, мы гордимся вами! Вы крутой коллектив и навсегда вписали себя в историю этой не самой справедливой, но прекрасной игры! - поздравила северян Мурманская лига КВН.

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